ВС РФ за август и начало сентября освободили почти 1 тыс. квадратных км
13:32 10.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные за август и начало сентября уже освободили почти 1 тыс. квадратных километров территорий в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
«Суммарно если говорить за восемь дней сентября и август, 1 тысяча квадратных километров освобождено», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
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