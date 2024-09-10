ВС РФ за август и начало сентября освободили почти 1 тыс. квадратных км

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные за август и начало сентября уже освободили почти 1 тыс. квадратных километров территорий в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

«Суммарно если говорить за восемь дней сентября и август, 1 тысяча квадратных километров освобождено», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».