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У РФ и Украины не было четких договоренностей об ударах по объектам энергетики — Песков

15:00 10.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Украина не достигали четких договоренностей насчет ударов по объектам энергетики. Об этом заявил, отвечая на вопрос ТАСС на брифинге, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких четких договоренностей не было», — прокомментировал представитель Кремля заявления секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Тот рассказал о предложении Турции отказаться от ударов по энергетическим объектам и гражданскому флоту, которое предварительно было принято Москвой, но отвергнуто Киевом.

«Сейчас трудно себе представить возможность достижения каких-то договоренностей на фоне ситуации в Курской области», — добавил Песков.

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