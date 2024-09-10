ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 380 военных и два танка
17:00 10.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 380 военных и 15 единиц техники, в том числе два танка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, 13 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия и 11 автомобилей», — говорится в сообщении ведомства.
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