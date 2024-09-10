Грузия приветствует любой иностранный бизнес, в том числе из РФ — генсек правящей партии

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Грузии приветствуют любой иностранных бизнес, в том числе российский. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам.

«Двери Грузии открыты для туристов, а также бизнеса. Любой человек, компания, в том числе российская, которая не под санкциями, могут войти в страну, заниматься бизнесом, трудоустраивать людей. Я не вижу никаких проблем в связи с этим», — сказал Каладзе, комментируя начало работы маркетплейса Ozon в республике.