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НОВОСТИ

Путин обвинил США в провоцировании гонки вооружений

17:32 10.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон стремится достичь военного превосходства и тем самым ломает сложившийся баланс сил, провоцирует гонку вооружений. Об этом заявил президент России Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в начале активной фазы учений «Океан-2024» .

«Своими агрессивными действиями США стремятся достичь ощутимого военного преимущества, тем самым сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в АТР. Фактически США провоцируют гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников», — указал он.

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