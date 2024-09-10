Путин обвинил США в провоцировании гонки вооружений

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон стремится достичь военного превосходства и тем самым ломает сложившийся баланс сил, провоцирует гонку вооружений. Об этом заявил президент России Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в начале активной фазы учений «Океан-2024» .

«Своими агрессивными действиями США стремятся достичь ощутимого военного преимущества, тем самым сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в АТР. Фактически США провоцируют гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников», — указал он.