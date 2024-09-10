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Турция хочет создать в Сомали площадку для тестов боевых и космических ракет — Bloomberg

20:40 10.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Анкара провела с Могадишо переговоры о строительстве стартовой площадки для тестовых запусков боевых и космических ракет на территории Сомали. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, баллистическая программа Турции требует испытаний на большой дальности, а расположение Сомали на восточной оконечности Африки «идеально подходит для запусков к Индийскому океану» и позволит избежать падения обломков баллистических ракет на жилые районы и другие страны. Кроме того, страна находится недалеко от экватора, что делает ее «хорошим местом для строительства космодрома» и потенциального запуска космических ракет, а также позволит проводить испытания для увеличения их дальности и эффективности. Турецкие чиновники «уверены, что Сомали согласится» на соответствующий запрос Турции, утверждают источники агентства. Отмечается, что Турция «уже давно хочет вступить в космическую гонку», в которой традиционно доминировали «мировые державы».

Как указывает Bloomberg, Анкара с 2011 года расширяет свое влияние в Сомали благодаря сотрудничеству в сфере обороны и инфраструктуры. А в 2017 году Турция открыла в Могадишо свою «крупнейшую зарубежную военную базу», где сотни турецких военных обучают сомалийских коллег.

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