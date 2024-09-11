Запуск безвизового группового туробмена между РФ и Индией планируется в 2025 г. — МЭР

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития РФ пересмотрело прогноз по запуску безвизового группового туробмена России с Индией, он ожидается в 2025 году. Об этом в интервью в студии ТАСС на прошедшем Восточном экономическом форуме рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

«Мы проект соглашения подготовили и передали индийской стороне. Пока внутригосударственные процедуры не завершились. Как только наши коллеги будут готовы, мы перейдем к финальному этапу — согласованию отдельных элементов соглашения — и выйдем уже на подписание. Это перспектива, скорее всего, уже следующего года», — сказал он.