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Запуск безвизового группового туробмена между РФ и Индией планируется в 2025 г. — МЭР

09:32 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития РФ пересмотрело прогноз по запуску безвизового группового туробмена России с Индией, он ожидается в 2025 году. Об этом в интервью в студии ТАСС на прошедшем Восточном экономическом форуме рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

«Мы проект соглашения подготовили и передали индийской стороне. Пока внутригосударственные процедуры не завершились. Как только наши коллеги будут готовы, мы перейдем к финальному этапу — согласованию отдельных элементов соглашения — и выйдем уже на подписание. Это перспектива, скорее всего, уже следующего года», — сказал он.

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