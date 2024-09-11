На Заполярье совершаются налеты вражеских беспилотников, работает ПВО — губернатор

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Налеты вражеских беспилотников совершаются на Мурманскую область, работу по их уничтожению ведет система противовоздушной обороны (ПВО). Приняты необходимые меры по повышению безопасности, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Ранее в Росавиации сообщили, что аэропорты Мурманска и Апатитов временно не принимают и не отправляют авиарейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«На нашу область совершаются налеты вражеских беспилотников, поэтому прошу с понимаем относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходится вводить. Все необходимые меры по повышению безопасности предпринимаются, а ПВО работает на уничтожение вражеских беспилотников», — сказал Чибис в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Он также попросил жителей Мурманской области доверять только официальным источникам информации, быть бдительными и сообщать о любой подозрительной активности на телефоны оперативных служб.