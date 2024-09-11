Союзники Украины пока не могут противостоять планирующим авиабомбам РФ — Defense One

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина и ее союзники продолжают обсуждать способы противодействия российским планирующим авиабомбам, но вопрос, как им противостоять, остается открытым. Об этом сообщил портал Defense One со ссылкой на неназванного чиновника одной из стран НАТО.

Как указывает портал, российские авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) наносят «сокрушительные удары» по украинским войскам, которые называют их «ключевой причиной» продвижения российских военных. По словам собеседника Defense One, Вашингтон, Киев и его союзники «продолжают обсуждать» наилучшие способы противодействия этому вооружению, но вопрос «остается открытым».