0
0
92
НОВОСТИ

Союзники Украины пока не могут противостоять планирующим авиабомбам РФ — Defense One

15:00 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина и ее союзники продолжают обсуждать способы противодействия российским планирующим авиабомбам, но вопрос, как им противостоять, остается открытым. Об этом сообщил портал Defense One со ссылкой на неназванного чиновника одной из стран НАТО.

Как указывает портал, российские авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) наносят «сокрушительные удары» по украинским войскам, которые называют их «ключевой причиной» продвижения российских военных. По словам собеседника Defense One, Вашингтон, Киев и его союзники «продолжают обсуждать» наилучшие способы противодействия этому вооружению, но вопрос «остается открытым».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 11.09.2024
В Мурманской области сбиты три беспилотника
0
56
15:12 11.09.2024
«Роснефть» поможет сформировать базу геномных данных арктических организмов
0
101
15:12 11.09.2024
Евросоюз все еще получает «впечатляющий объем газа из России» — еврокомиссар
0
108
14:32 11.09.2024
Спецслужбы Франции предотвратили три теракта за время Олимпиады — прокурор
0
159
14:12 11.09.2024
Запад вовлечен в конфликт на Украине «дальше некуда», хотя хочет дистанцироваться — Песков
0
197
14:00 11.09.2024
На Западе считают, что Киев может пожалеть об атаке на Курскую область через 6-8 недель
0
233
13:32 11.09.2024
Шольц заявил, что нужна новая конференция по разрешению конфликта на Украине с участием РФ
0
250
13:20 11.09.2024
Вертолет Израиля разбился в секторе Газа, двое военных погибли
0
254
13:05 11.09.2024
Разрешение Киеву бить по РФ западными ракетами будет дано, считает Песков
0
301
13:00 11.09.2024
РФ собрала самый большой урожай картофеля за последние 30 лет — Мишустин
0
271

Возврат к списку