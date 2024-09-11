Союзники Украины пока не могут противостоять планирующим авиабомбам РФ — Defense One
15:00 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина и ее союзники продолжают обсуждать способы противодействия российским планирующим авиабомбам, но вопрос, как им противостоять, остается открытым. Об этом сообщил портал Defense One со ссылкой на неназванного чиновника одной из стран НАТО.
Как указывает портал, российские авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) наносят «сокрушительные удары» по украинским войскам, которые называют их «ключевой причиной» продвижения российских военных. По словам собеседника Defense One, Вашингтон, Киев и его союзники «продолжают обсуждать» наилучшие способы противодействия этому вооружению, но вопрос «остается открытым».
НОВОСТИ
- 15:32 11.09.2024
- В Мурманской области сбиты три беспилотника
- 15:12 11.09.2024
- «Роснефть» поможет сформировать базу геномных данных арктических организмов
- 15:12 11.09.2024
- Евросоюз все еще получает «впечатляющий объем газа из России» — еврокомиссар
- 14:32 11.09.2024
- Спецслужбы Франции предотвратили три теракта за время Олимпиады — прокурор
- 14:12 11.09.2024
- Запад вовлечен в конфликт на Украине «дальше некуда», хотя хочет дистанцироваться — Песков
- 14:00 11.09.2024
- На Западе считают, что Киев может пожалеть об атаке на Курскую область через 6-8 недель
- 13:32 11.09.2024
- Шольц заявил, что нужна новая конференция по разрешению конфликта на Украине с участием РФ
- 13:20 11.09.2024
- Вертолет Израиля разбился в секторе Газа, двое военных погибли
- 13:05 11.09.2024
- Разрешение Киеву бить по РФ западными ракетами будет дано, считает Песков
- 13:00 11.09.2024
- РФ собрала самый большой урожай картофеля за последние 30 лет — Мишустин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать