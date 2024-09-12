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Мадрид не одобрил продажу Talgo Венгрии из-за роли компании в восстановлении Украины — FT

10:20 12.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Испании заблокировали сделку о продаже вагоностроительной компании Talgo венгерскому консорциуму Ganz Mavag Europe из опасений, что правительство Виктора Орбана получит доступ к технологиям, важным для будущего восстановления Украины. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

О том, что Мадрид заблокировал сделку с Ganz Mavag Europe, стало известно в августе. Тогда утверждалось, что это было сделано «по соображениям национальной безопасности», но власти Испании не разъяснили, в чем конкретно заключаются эти опасения. Испанские и венгерские СМИ связывали вето с обеспокоенностью Мадрида «отношениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Россией, потенциальной угрозой критически важной железнодорожной инфраструктуре».

Высокопоставленный правительственный источник рассказал Financial Times, что Мадрид заблокировал сделку в том числе из-за того, что Talgo может сыграть роль в будущем восстановлении Украины, наладив более тесное железнодорожное сообщение между этой страной и ЕС. «Один из ключевых приоритетов Украины — это железнодорожное сообщение. Эта сфера сотрудничества с Украиной представляет собой одну из важнейших частей процесса восстановления страны и ее интеграции в Европу», — сказал собеседник издания.

Он пояснил, что Talgo является одним из лидеров технологий автоматической адаптации составов к изменению широты колеи. В Испании в зависимости от региона и типа железнодорожного состава используются разные размеры колеи, Talgo разработала систему, которая позволяет поездам без остановки, на скорости 15 км/ч менять ширину колесных пар. На Украине колеи шире, чем в Европе, поэтому составам, особенно товарным, приходится ждать до нескольких часов на границе со странами ЕС, пока они не будут готовы ехать дальше.

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