Число случаев птичьего гриппа у людей в мире уже в 2 раза превысило показатели 2023 года
11:32 12.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество случаев птичьего гриппа среди людей в мире в 2024 г. уже в 2 раза превысило показатели прошлого года. Сейчас их зафиксировано 25, в том числа 2 летальных случая, такие данные привел в своем докладе директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.
«В мире: 2023 г. — 12 случаев инфекции, 4 летальных, 2024 г. — 25 случаев, из них 2 летальных», — говорится в докладе.
Лиознов подчеркнул, что новая пандемия неизбежна, и нельзя исключать, что это будет пандемия гриппа. По словам эксперта, грипп птиц имеет высокую вероятность стать заболеванием, циркулирующим и в России.
НОВОСТИ
- 11:20 12.09.2024
- Представители БРИКС по безопасности обсудят новый миропорядок — материалы к встрече
- 11:15 12.09.2024
- В Cyber Polygon 2024 приняли участие более 300 организаций из 65 стран
- 11:05 12.09.2024
- Украинская ракета уничтожена в небе над Курской областью
- 11:00 12.09.2024
- Буданова отстранили от подготовки вторжения в Курскую область — экс-сотрудник СБУ
- 10:32 12.09.2024
- Отход ВСУ из Курской области станет для них символическим ударом — WSJ
- 10:20 12.09.2024
- Мадрид не одобрил продажу Talgo Венгрии из-за роли компании в восстановлении Украины — FT
- 10:05 12.09.2024
- Австралия лишит наград офицеров, связанных с военными преступлениями в Афганистане
- 10:00 12.09.2024
- ФРГ не согласится с планом Драги по стимулированию экономического роста ЕС — еврочиновник
- 09:32 12.09.2024
- Тележурналист Николай Сванидзе умер на 70-м году жизни — СМИ
- 09:20 12.09.2024
- Шотландия может добиться независимости в течение 10 лет — экс-глава региона
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать