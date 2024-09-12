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НОВОСТИ

Число случаев птичьего гриппа у людей в мире уже в 2 раза превысило показатели 2023 года

11:32 12.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество случаев птичьего гриппа среди людей в мире в 2024 г. уже в 2 раза превысило показатели прошлого года. Сейчас их зафиксировано 25, в том числа 2 летальных случая, такие данные привел в своем докладе директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

«В мире: 2023 г. — 12 случаев инфекции, 4 летальных, 2024 г. — 25 случаев, из них 2 летальных», — говорится в докладе.

Лиознов подчеркнул, что новая пандемия неизбежна, и нельзя исключать, что это будет пандемия гриппа. По словам эксперта, грипп птиц имеет высокую вероятность стать заболеванием, циркулирующим и в России.

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