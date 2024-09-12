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НОВОСТИ

Участники «Миллиона призов» перевели на благотворительность более 73 млн рублей

13:52 12.09.2024

Более 73 млн руб. направили на благотворительные цели участники акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов». Москвичи переводят в благотворительные фонды призовые баллы, которые были разыграны среди участников электронного голосования 6-8 сентября.

Напомним, в минувшие выходные состоялись выборы депутатов Московской городской Думы, муниципальных депутатов ряда районов Троицкого и Новомосковского административных округов, а также района Куркино. Призовые баллы были разыграны среди горожан, голосовавших в онлайн-формате или с помощью терминала для элктронного голосования на избирательном участке. Победители трех розыгрышей - а их оказалось более 1,7 млн человек - получили 1000, 3000 или 5000 баллов. Каждый балл равен одному рублю. Полученные баллы горожане могут использовать для оплаты товаров и услуг у партнеров акции или направить на благотворительность.

По данным организаторов проекта, участники программы «Миллион призов» отправили на благотворительность более 73 млн руб. Из общей суммы пожертвований примерно 45 млн руб. победители акции перевели на поддержку участников специальной военной операции и жителей приграничных районов Курской области. Еще 28 млн руб. перечислены благотворительным организациям, которые помогают тяжелобольным людям, а также тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, и безнадзорным животным.

Чтобы использовать призовые баллы на покупки, победителям розыгрышей нужно до 30 сентября активировать уникальный код участника на сайте программы «Миллион призов». Затем баллы можно обменять на промокоды у партнеров акции или направить в благотворительный фонд. Промокоды действительны до 15 декабря.

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