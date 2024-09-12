КНР и РФ стали главными движущими силами продвижения многополярности в мире — Ван И
15:12 12.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай и Россия выступают в настоящее время главными движущими силами продвижения процесса многополярности в мире. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Китай и Россия стали важнейшими силами в продвижении процесса многополярности в мире. Все аспекты нашего двустороннего сотрудничества, как мы говорили, также постоянно приносят новые результаты и постоянно приносят пользу народам наших двух стран», — сказал министр.
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