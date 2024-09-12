Советник Моди сообщил, что прибыл в РФ с целью лично передать детали переговоров в Киеве
16:12 12.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Советник индийского премьер-министра по национальной безопасности Аджит Довал сообщил, что прибыл в РФ по поручению Нарендры Моди с целью лично сообщить президенту РФ Владимиру Путину детали состоявшихся в Киеве переговоров главы индийского правительства с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил на встрече с главой российского государства.
«Как сказал вам премьер-министр во время телефонного разговора, он хотел бы проинформировать вас о своем визите на Украину и о своей встрече с президентом Зеленским. И он хотел, чтобы я приехал специально и лично проинформировал вас о переговорах», — сказал Довал.
По его словам, беседа с Зеленским проходила «в очень узком формате». «Я был с премьер-министром, присутствовал при этом разговоре», — отметил он.
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