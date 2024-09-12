0
0
0
НОВОСТИ

Советник Моди сообщил, что прибыл в РФ с целью лично передать детали переговоров в Киеве

16:12 12.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник индийского премьер-министра по национальной безопасности Аджит Довал сообщил, что прибыл в РФ по поручению Нарендры Моди с целью лично сообщить президенту РФ Владимиру Путину детали состоявшихся в Киеве переговоров главы индийского правительства с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил на встрече с главой российского государства.

«Как сказал вам премьер-министр во время телефонного разговора, он хотел бы проинформировать вас о своем визите на Украину и о своей встрече с президентом Зеленским. И он хотел, чтобы я приехал специально и лично проинформировал вас о переговорах», — сказал Довал.

По его словам, беседа с Зеленским проходила «в очень узком формате». «Я был с премьер-министром, присутствовал при этом разговоре», — отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 12.09.2024
В 2024 году почти 1,2 тыс. получивших гражданство РФ лишены его за нарушения закона
0
74
15:54 12.09.2024
«Роснефть» представила новый туристический маршрут по Оренбургской области
0
77
15:32 12.09.2024
ФСБ предотвратила подрыв железнодорожного моста в Севастополе
0
133
15:12 12.09.2024
КНР и РФ стали главными движущими силами продвижения многополярности в мире — Ван И
0
143
15:00 12.09.2024
МВД запросило в военкоматах данные о не вставших на учет натурализованных гражданах
0
161
14:32 12.09.2024
В двух областях на севере Украины повреждены объекты критической инфраструктуры
0
237
14:12 12.09.2024
Зеленский назвал деструктивным бразильско-китайский мирный план
0
264
14:00 12.09.2024
Танкер зацепил железнодорожный мост в Костроме
0
271
13:52 12.09.2024
Участники «Миллиона призов» перевели на благотворительность более 73 млн рублей
0
214
13:32 12.09.2024
Польша не выплачивает пособия украинцам, чтобы у них был стимул вернуться — Сикорский
0
289

Возврат к списку