Советник Моди сообщил, что прибыл в РФ с целью лично передать детали переговоров в Киеве

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник индийского премьер-министра по национальной безопасности Аджит Довал сообщил, что прибыл в РФ по поручению Нарендры Моди с целью лично сообщить президенту РФ Владимиру Путину детали состоявшихся в Киеве переговоров главы индийского правительства с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил на встрече с главой российского государства.

«Как сказал вам премьер-министр во время телефонного разговора, он хотел бы проинформировать вас о своем визите на Украину и о своей встрече с президентом Зеленским. И он хотел, чтобы я приехал специально и лично проинформировал вас о переговорах», — сказал Довал.

По его словам, беседа с Зеленским проходила «в очень узком формате». «Я был с премьер-министром, присутствовал при этом разговоре», — отметил он.