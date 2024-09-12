На РФ приходится 21,5% мировых запасов никеля и 7,9% — урана — Минприроды

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские запасы никеля составляют 21,5% от общемировых, запасы урана — около 7,9%, титана — 14,5%. Об этом сообщили ТАСС в Минприроды России.

В министерстве также добавили, что балансовые запасы урана, стоящие на государственном учете, составляют 705 тыс. тонн, титана — 580,3 млн тонн, никеля — 28,3 млн тонн. «Сегодня самый высокий потенциал выявления новых месторождений у Дальнего Востока и Сибири, где сейчас изучено всего 35% и 45% площади соответственно, — подчеркнули в Минприроды. — В регионах высоки перспективы открытия и таких дефицитных полезных ископаемых, как уран, титан и никель».

В министерстве также напомнили, что на Дальнем Востоке и в Сибири регулярно открываются крупные и даже уникальные месторождения. Так, в прошлом году на Чукотке открыли крупное месторождение Совиное с запасами золота в объем 86,1 тонн, а годом ранее — медно-порфировое месторождение Лугокан в Забайкалье с запасами меди 603,7 тыс. тонн и золота 124,1 тонн.

Ранее президент России Владимир Путин предложил подумать об ограничении экспорта некоторых видов стратегического сырья, например, урана, титана или никеля, но «не во вред себе».