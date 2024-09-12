США намерены корректировать свою позицию по предоставляемым Украине вооружениям - Блинкен

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Соединенных Штатов намерена корректировать свою позицию по предоставляемым Украине вооружениям. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Варшаве с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Трансляция велась на сайте Госдепартамента.

Его попросили прокомментировать вопрос о перспективах отмены ограничений на удары американскими вооружениями вглубь России. «Вчера мы провели хорошие и обстоятельные обсуждения с нашими украинскими коллегами о том, как они видят ситуацию на поле боя, каковы их потребности, и, как я уже сказал, мы всегда будем продолжать принимать это во внимание. И по мере необходимости мы будем вносить коррективы. Мы будем вносить коррективы в то, что мы делаем, что мы предоставляем — как Соединенные Штаты в индивидуальном порядке, так и как группа стран, которая поддерживает Украину», — сказал шеф американской дипломатии.

«И вы понимаете, что я не собираюсь вдаваться в оперативные детали в публичной обстановке, но я могу еще раз заверить, что мы будем вносить коррективы. Мы будем вносить коррективы и убедимся, что у Украины есть все необходимое», — утверждал Блинкен. По его словам, США «будут вносить коррективы по мере необходимости, в том числе в отношении средств, которые есть в распоряжении Украины», на основе полученных от Киева данных. При этом руководитель американского внешнеполитического ведомства не дал однозначный ответ на вопрос о нанесении ударов западным оружием вглубь территории России.