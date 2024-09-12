Число осужденных в исправительных учреждениях РФ сократилось более чем в 2 раза за 10 лет

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число осужденных в исправительных учреждениях Российской Федерации уменьшилось более чем в два раза с 2013 года. Об этом сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко в ходе межрегионального научно-практического форума «Пробация в России. Опыт и перспективы», который прошел в Саранске.

«С 2013 года по июль 2024-го численность осужденных в исправительных учреждениях уменьшилась более чем в два раза. Уже сейчас можно сказать, что [число] рецидивов после исправительных центров значительно ниже, чем после отбывания наказания в колониях. Поэтому важно расширение сферы применения наказаний, альтернативных лишению свободы. В этой связи заслуживает внимания положительный результат применения наказания в виде принудительных работ, расширения сети исправительных центров», — сказал Чуйченко.

По словам министра, в России создана система исправительных центров, включающая более 50 тыс. мест для отбывания наказания в виде принудительных работ, при этом более 50% рабочих мест для осужденных предоставлена работодателями, что подтверждает экономическую эффективность такой модели. Чуйченко отметил, что принудительные работы позволяют осужденному получать профессию, приносить пользу обществу своим трудом и сохранить связь с семьей. Также в таких центрах минимизировано влияние криминальной субкультуры.