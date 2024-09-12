Министр Сухопутных войск США: Нам нужна армия больше 450 тысяч человек
19:00 12.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты должны увеличить численность своих сухопутных войск с учетом текущей мировой обстановки в области безопасности. Об этом заявила министр Сухопутных войск США Кристин Уормут, выступая в вашингтонском аналитическом Центре Стимсона.
«Я действительно считаю, что Сухопутные войска США должны стать больше, — сказала Уормут. — Нам нужна армия больше 450 тысяч человек». По ее словам, это необходимо с учетом «очень опасной обстановки в сфере безопасности» в мире. Уормут предположила, что наращивание сухопутных войск может начаться с 2026 года.
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