Лукашенко: Американцам надо, чтобы здесь, в Европе, была война

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США заинтересованы в обострении отношений между Польшей и Белоруссией. Такое мнение высказал президент Александр Лукашенко, встречаясь с представителями разных национальностей, проживающих в республике.

«Вы видите, что используют любой повод для того, чтобы обострить отношения. И полякам это не надо, и нынешнему руководству Польши это не надо. Они это понимают. Но „дядя Сэм“ заставляет. Американцам надо, чтобы здесь, в Европе, была война. Тогда они будут в фаворе», — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Он также добавил, что «для американцев Европа — это конкурент». «Высокотехнологичная Европа. Они производят „Мерседесы“, грубо говоря, не хуже, чем у них там „Форды“. У них своя валюта — евро. Они готовы были отстегнуться от доллара. Это не надо американцам. И вот они толкают, толкают», — отметил Лукашенко. Это, по его словам, привело к тому, что «Польша стала марионеткой».