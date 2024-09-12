Путин рассказал, что можно расценивать как прямое участи НАТО в конфликте на Украине
21:05 12.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет, указал в беседе с журналистами президент России Владимир Путин.
«Полетные задания в эти ракетные системы по сути могут вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие сделать этого не могут. Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение: страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное как прямое участие стран НАТО — США, европейских стран — в войне на Украине», — отметил глава российского государства.
НОВОСТИ
- 22:00 12.09.2024
- Военная и политическая власть ХАМАС близка к ликвидации – офис Нетаньяху
- 21:10 12.09.2024
- Для атак против РФ территория Финляндии использоваться не будет - генштаб
- 20:50 12.09.2024
- Согласно опросу, Харрис на данный момент опережает Трампа в предвыборной гонке на 5%
- 19:55 12.09.2024
- РФ будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться - Путин
- 19:40 12.09.2024
- Лукашенко: Американцам надо, чтобы здесь, в Европе, была война
- 19:16 12.09.2024
- Советник премьера Индии рассказал Путину об основе подхода Моди к урегулированию конфликта вокруг Украины - Песков
- 19:10 12.09.2024
- Путин: Запад подчас намеренно оскорбляет общемировые религии, культурные традиции регионов мира
- 19:00 12.09.2024
- Министр Сухопутных войск США: Нам нужна армия больше 450 тысяч человек
- 18:20 12.09.2024
- Лукашенко: Какие политзаключенные? У нас статей таких нет
- 18:15 12.09.2024
- Глава МИД КНР: Китай готов поддерживать стратегические связи с Россией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать