0
0
122
НОВОСТИ

Путин рассказал, что можно расценивать как прямое участи НАТО в конфликте на Украине

21:05 12.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет, указал в беседе с журналистами президент России Владимир Путин.

«Полетные задания в эти ракетные системы по сути могут вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие сделать этого не могут. Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение: страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное как прямое участие стран НАТО — США, европейских стран — в войне на Украине», — отметил глава российского государства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 12.09.2024
Военная и политическая власть ХАМАС близка к ликвидации – офис Нетаньяху
0
77
21:10 12.09.2024
Для атак против РФ территория Финляндии использоваться не будет - генштаб
0
172
20:50 12.09.2024
Согласно опросу, Харрис на данный момент опережает Трампа в предвыборной гонке на 5%
0
167
19:55 12.09.2024
РФ будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться - Путин
0
167
19:40 12.09.2024
Лукашенко: Американцам надо, чтобы здесь, в Европе, была война
0
260
19:16 12.09.2024
Советник премьера Индии рассказал Путину об основе подхода Моди к урегулированию конфликта вокруг Украины - Песков
0
261
19:10 12.09.2024
Путин: Запад подчас намеренно оскорбляет общемировые религии, культурные традиции регионов мира
0
253
19:00 12.09.2024
Министр Сухопутных войск США: Нам нужна армия больше 450 тысяч человек
0
290
18:20 12.09.2024
Лукашенко: Какие политзаключенные? У нас статей таких нет
0
340
18:15 12.09.2024
Глава МИД КНР: Китай готов поддерживать стратегические связи с Россией
0
327

Возврат к списку