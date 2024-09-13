НАТО строит планы по отправке войск на Украину — замглавы МО РФ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева строит планы по отправке войск на Украину. Об этом заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

«Киеву оказывается всестороннее военное содействие. Фашистскому националистическому режиму передаются современные вооружения, подталкивая киевских марионеток к нанесению ударов по российской территории. С целью обеспечения условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева, натовские страны строят планы по отправке своих войск на Украину. Это опасная игра, которая может привести к прямому военному столкновению ядерных держав», — сказал он, выступая на Сяншаньском форуме.

Он также обратил внимание, что на этом фоне «США активно работают над новой редакцией своей ядерной доктрины», в которой, как полагает РФ, «порог применения ядерного оружия может быть существенно снижен».