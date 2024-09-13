ВСУ начали применять дроны с термитом в зоне СВО — силовики
10:00 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дроны с боеприпасами, начиненными сильновоспламеняющимся наполнением по типу термита, начали применять украинские войска в зоне проведения специальной военной операции. Как рассказал ТАСС представитель силовых структур, российские военные научились противостоять их воздействию.
«Дроны все фактически те же остались, но они уже сбрасывают „зажигалки“, которые значительно мощнее предыдущих, они <…> даже бетон выжигают. Поэтому в этой ситуации уже подумываем об огнетушителях. Но если серьезно, то они представляют серьезную угрозу, учитывая, что сейчас очень сухая трава, здесь особо дождей нет, и пожар распространяется на позиции в разные стороны. Хотя эффективность [таких боеприпасов] тоже условная, потому что даже при таком сбросе мы умудряемся быстро потушить такой пожар», — сказал собеседник агентства.
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