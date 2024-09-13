Местные жители дали показания о зверствах ВСУ в Курской области
10:05 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители приграничных районов Курской области дали показания, в которых рассказали о зверствах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, речь идет о намеренных обстрелах гражданских, в том числе пытающихся эвакуироваться, сообщил ТАСС представитель военных следственных органов СК России подполковник юстиции Дмитрий Горяченков.
«[Жители] рассказывают об обстрелах мирного населения, жилых домов, гражданских автомобилей, движущихся для эвакуации, применении FPV- дронов и так далее», — сказал Горяченков.
НОВОСТИ
- 10:32 13.09.2024
- Решение США по ударам вглубь РФ не решит проблем ВСУ — WSJ
- 10:20 13.09.2024
- Более 70% внешнеторгового оборота Таджикистана приходится на страны ШОС
- 10:00 13.09.2024
- ВСУ начали применять дроны с термитом в зоне СВО — силовики
- 09:32 13.09.2024
- У шести британских дипломатов обнаружены признаки разведывательно-подрывной работы — ФСБ
- 09:20 13.09.2024
- Ким Чен Ын поручил увеличить число центрифуг для обогащения урана
- 09:05 13.09.2024
- НАТО строит планы по отправке войск на Украину — замглавы МО РФ
- 09:00 13.09.2024
- За ночь уничтожено 20 украинских БПЛА над 6 регионами РФ
- 22:00 12.09.2024
- Военная и политическая власть ХАМАС близка к ликвидации – офис Нетаньяху
- 21:10 12.09.2024
- Для атак против РФ территория Финляндии использоваться не будет - генштаб
- 21:05 12.09.2024
- Путин рассказал, что можно расценивать как прямое участи НАТО в конфликте на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать