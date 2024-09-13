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НОВОСТИ

Местные жители дали показания о зверствах ВСУ в Курской области

10:05 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители приграничных районов Курской области дали показания, в которых рассказали о зверствах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, речь идет о намеренных обстрелах гражданских, в том числе пытающихся эвакуироваться, сообщил ТАСС представитель военных следственных органов СК России подполковник юстиции Дмитрий Горяченков.

«[Жители] рассказывают об обстрелах мирного населения, жилых домов, гражданских автомобилей, движущихся для эвакуации, применении FPV- дронов и так далее», — сказал Горяченков.

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