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Цены на электроэнергию в ЕС взлетели в августе более чем в 2 раза — премьер Греции

11:20 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил Еврокомиссии о необходимости безотлагательно заняться ликвидацией «затяжного кризиса» энергетических мощностей в ЕС, который довел цены до экстремального уровня, требующего срочного «политического ответа». Такое мнение он выразил в письме ЕК, с которым ознакомилась газета Financial Times (FT).

По данным Мицотакиса, цена на электроэнергию в странах сообщества в августе взлетела с 60 евро до 130 евро за мегаватт-час. В числе факторов подобного резкого роста он назвал жаркую погоду, малое количество осадков, из-за чего водоемы, питающие ГЭС, в частности в Греции, Венгрии и Румынии, работали на неполную мощность.

Однако «ключевым фактором», на который обратил внимание греческий премьер, стали удары России по украинским энергообъектам, отмечает FT. Ранее Киев был нетто-экспортером электроэнергии, но в этом году начал импортировать значительные ее объемы из соседних стран — членов ЕС.

Минобороны РФ регулярно сообщает об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

По данным издания Expro Electricity, после российских ударов по энергоструктуре в первой половине 2024 года Украина увеличила импорт электроэнергии почти в шесть раз по сравнению с 2023 годом.

Автор обращения также потребовал улучшить надзор за рынком электроэнергии, который он назвал «непостижимым даже для экспертов черным ящиком».

Бывший премьер-министр Италии Марио Драги в обнародованном ранее в Еврокомиссии докладе по состоянию конкурентоспособности ЕС указал, что европейские компании столкнулись с ценами на электроэнергию, которые как минимум в два-три раза выше, чем у американских конкурентов.

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