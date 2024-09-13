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BI.ZONE обеспечила мониторинг и защиту IT-инфраструктуры ВЭФ-2024

11:12 13.09.2024

Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) эксперты BI.ZONE TDR успешно обеспечивали непрерывный оперативный мониторинг IT-инфраструктуры мероприятия. Это позволило обеспечить работоспособность ресурсов ВЭФ и защиту обрабатываемых в них данных.

Атаки на ресурсы крупных мероприятий, таких как ВЭФ, несут в себе риск возможной компрометации персональных данных участников и спикеров форума, а также нарушения работы IT-инфраструктуры мероприятия. Чтобы выявлять подозрительную активность, аналитики BI.ZONE TDR проводили на площадке непрерывный мониторинг IT-инфраструктуры, при этом постоянно обмениваясь информацией с единым штабом кибербезопасности ВЭФ.

«Чтобы эффективно противодействовать атакам киберпреступников на ресурсы ВЭФ, мы, во-первых, внедрили эффективную систему мониторинга как внутренних, так и внешних элементов IT-инфраструктуры. Во-вторых, мы оставались в постоянном взаимодействии со штабом кибербезопасности форума, – рассказал руководитель BI.ZONE TDR Андрей Шаляпин. – Благодаря этому среднее время реагирования составило 14 минут – столько времени требовалось, чтобы выявить подозрительную активность и не дать злоумышленникам развить атаку. В результате была обеспечена бесперебойная работа площадки и трансляций».

Ранее эксперты BI.ZONE TDR представили аналитический отчет по угрозам и киберинцидентам за I полугодие 2024 года. Согласно данным исследования, лидерами по числу киберинцидентов остаются промышленность, IT и финансовая отрасль. Однако высококритичных инцидентов становится меньше, в том числе благодаря более активному применению специализированных решений по защите конечных точек класса endpoint detection and response (EDR).

BI.ZONE – компания по управлению цифровыми рисками, которая помогает организациям безопасно развивать бизнес в киберпространстве. BI.ZONE разрабатывает собственные продукты для обеспечения устойчивости IT‑инфраструктур любого размера и оказывает широкий спектр услуг по киберзащите: от расследования инцидентов и мониторинга угроз до создания стратегий по кибербезопасности и комплексного аутсорсинга профильных функций. С 2016 года компания реализовала более 1200 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и многих других, защитив свыше 600 клиентов в 15 странах мира.

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