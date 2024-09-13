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ВС РФ отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области

13:32 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные за сутки отразили три попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу у Нового Пути, Медвежьего и Веселого в Курской области, противник потерял до 50 человек. Об этом сообщили в Минобороны России.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое. Противник потерял до 50 человек личного состава убитыми и ранеными, 5 танков, 2 боевые машины пехоты, бронетранспортер, 9 боевых бронированных машин, 2 автомобиля и 2 инженерных машины разграждения», — сказали в ведомстве.

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