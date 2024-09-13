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Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых

14:00 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 19% годовых и указал на возможность ее повышения на ближайшем заседании, следует из пресс-релиза по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 19,00% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании», — отмечается в сообщении

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