Морская полиция Китая направила два корабля в РФ для совместного патрулирования
16:00 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два корабля китайской морской полиции отправились в территориальные воды России для совместного патрулирования и учений в северной части Тихого океана. Об этом сообщило Управление береговой охраны (УБО) КНР.
Как уточняется на странице ведомства в социальной сети WeChat, в пятницу в РФ отправились корабли «Мэйшань» и «Сюшань». Совместно с российской стороной они планируют отработать действия, которые позволят обеим странам эффективнее реагировать на угрозы морской безопасности и сообща проводить поисково-спасательные операции.
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