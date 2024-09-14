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Стратегия снабжения Украины оружием для ее победы провалилась — Вагенкнехт

13:00 14.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стратегия снабжения Украины оружием для ее победы в конфликте с Россией провалилась. Об этом заявила депутат Бундестага, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт.

«Стратегия поставок оружия Украине, чтобы она выиграла войну, потерпела провал», — заявила Вагенкнехт в интервью газете Tagesspiegel. При этом она отметила, что конфликт не может быть завершен без компромиссов. Отвечая на вопрос, от чего должна отказаться Украина, чтобы добиться мира, депутат подчеркнула, что Киев «должен быть готов к переговорам и компромиссам, особенно в отношении своей цели членства в НАТО».

В то же время Вагенкнехт сказала, что если бы у нее был мандат на ведение переговоров с РФ, она бы предложила прекращение поставок оружия Украине в обмен на немедленное прекращение огня на нынешней линии фронта. «И тогда пришлось бы договариваться о том, что происходит на территориях, где в настоящее время находятся русские. Правильным было бы спросить жителей Донбасса и Крыма в рамках референдума под наблюдением ООН, к какой стране они хотели бы принадлежать», — считает депутат.

Ранее Вагенкнехт неоднократно выступала против размещения дальнобойных ракет США в ФРГ, поставок оружия Киеву и антироссийских санкций.

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