Группировка войск «Юг» за сутки освободила Желанное Первое в ДНР
18:00 14.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группировка войск «Юг» за сутки освободила населенный пункт Желанное Первое в Донецкой Народной Республике (ЛНР). В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 715 военных, сообщили в Минобороны РФ.
«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Южная“ освобожден населенный пункт Желанное Первое Донецкой Народной Республики», — отметили в ведомстве. Кроме того, за сутки были отражены две контратаки противника.
Отмечается, что ВСУ потеряли «до 715 военнослужащих, 5 автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М-777 производства США, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 4 полевых склада боеприпасов».
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