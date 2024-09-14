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Мишустин назначил новым главой Росмолодежи Григория Гурова

21:00 14.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил новым главой Росмолодежи Григория Гурова, который раньше был председателем правления Движения первых, сообщила пресс-служба кабмина.

Гурову 38 лет. Он прошел путь от специалиста в муниципальном молодежном центре до заместителя министра науки и высшего образования РФ. Также занимал должности в Думе Ставропольского края, полпредстве Северо-Кавказского федерального округа.

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