Мишустин назначил новым главой Росмолодежи Григория Гурова
21:00 14.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил новым главой Росмолодежи Григория Гурова, который раньше был председателем правления Движения первых, сообщила пресс-служба кабмина.
Гурову 38 лет. Он прошел путь от специалиста в муниципальном молодежном центре до заместителя министра науки и высшего образования РФ. Также занимал должности в Думе Ставропольского края, полпредстве Северо-Кавказского федерального округа.
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