21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил новым главой Росмолодежи Григория Гурова, который раньше был председателем правления Движения первых, сообщила пресс-служба кабмина.

Гурову 38 лет. Он прошел путь от специалиста в муниципальном молодежном центре до заместителя министра науки и высшего образования РФ. Также занимал должности в Думе Ставропольского края, полпредстве Северо-Кавказского федерального округа.