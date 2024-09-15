На юге сектора Газа израильские военные взрывают жилые дома - СМИ
09:20 15.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, армия одновременно наносит удары по зданиям в районе Эль-Маваси рядом с городом Хан-Юнис, также расположенным на юге палестинского анклава.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом множества заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.
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