На юге сектора Газа израильские военные взрывают жилые дома - СМИ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военнослужащие взрывают жилые дома в районе Телль-эс-Султан города Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.



По его данным, армия одновременно наносит удары по зданиям в районе Эль-Маваси рядом с городом Хан-Юнис, также расположенным на юге палестинского анклава.



Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом множества заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.





