Чтобы противостоять Китаю, США вышли из договора по ракетам средней дальности - Кашин
10:45 15.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«К началу 2010-х годов американцы пришли к выводу, что рост китайского ракетного потенциала создает для них проблемы с точки зрения военного баланса в регионе, — сказал Кашин. — Договор разрушался под предлогом его нарушения Россией, поскольку Китай не являлся никогда участником этого договора, но важнейшей целью было развертывание ракет средней дальности в Азии». По его словам, в последнее время КНР добилась выдающихся успехов в производстве собственных ракет такого рода.
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