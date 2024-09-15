Чтобы противостоять Китаю, США вышли из договора по ракетам средней дальности - Кашин

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон специально вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы разместить их в Азии и сдерживать Китай. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС на полях Сяншаньского форума по безопасности в Пекине рассказал директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.



«К началу 2010-х годов американцы пришли к выводу, что рост китайского ракетного потенциала создает для них проблемы с точки зрения военного баланса в регионе, — сказал Кашин. — Договор разрушался под предлогом его нарушения Россией, поскольку Китай не являлся никогда участником этого договора, но важнейшей целью было развертывание ракет средней дальности в Азии». По его словам, в последнее время КНР добилась выдающихся успехов в производстве собственных ракет такого рода.



