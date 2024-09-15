Премьер Польши ввел в стране режим стихийного бедствия
20:10 15.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Польши Дональд Туск принял решение ввести режим стихийного бедствия из-за масштабных наводнений на юге страны.
«После консультаций с компетентными министрами и службами я поручил приготовить распоряжение Совета министров о введении режима стихийного бедствия», — написал польский премьер в социальной сети X.
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