Премьер Польши ввел в стране режим стихийного бедствия

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Польши Дональд Туск принял решение ввести режим стихийного бедствия из-за масштабных наводнений на юге страны.

«После консультаций с компетентными министрами и службами я поручил приготовить распоряжение Совета министров о введении режима стихийного бедствия», — написал польский премьер в социальной сети X.