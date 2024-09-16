Частный дом и более 15 автомобилей загорелись после атаки ВСУ на Белгород

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород в результате прямых попаданий загорелись частный дом и более 15 автомобилей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В результате прямых попаданий произошло возгорание частного дома и более 15 автомобилей. Пожарные расчеты на месте — открытое горение ликвидировано», — написал он.