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Частный дом и более 15 автомобилей загорелись после атаки ВСУ на Белгород

09:00 16.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород в результате прямых попаданий загорелись частный дом и более 15 автомобилей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В результате прямых попаданий произошло возгорание частного дома и более 15 автомобилей. Пожарные расчеты на месте — открытое горение ликвидировано», — написал он.

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