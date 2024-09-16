Каждая седьмая упаковка корма для собак и кошек может угрожать их здоровью — эксперт
09:20 16.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля нелегальной продукции на российском рынке среди кормов для собак и кошек может достигать 15%. Об этом ТАСС сообщили в Международной ассоциации «Антиконтрафакт».
«Доля нелегальной продукции для домашних животных оценивается примерно в 10%, притом в области самых распространенных товаров — кормов для собак и кошек она выше и может достигать 15%», — сообщила руководитель комитета по зооиндустрии ассоциации Ольга Климова.
По ее словам, при текущих оценках объемов рынка кормов для животных в 250 млрд руб., более 25 млрд руб. из них приходятся на контрафакт и фальсификат. «Особенно это заметно на примере таможенной статистики. В 2023 году было ввезено 72,4 тыс. тонн кормов и лакомств для питомцев — это на 31% меньше, чем годом ранее, когда объемы экспорта достигли 106,1 тыс. тонн. Но импортных кормов на рынке не стало на 31% меньше, просто существенная часть переместилась в серую зону, и не попала в статистику», — рассказывает Климова.
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