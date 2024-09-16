Кабмин РФ не поддержал законопроект о локальных запретах на хиджабы
10:00 16.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ не поддержало нынешнюю редакцию законопроекта, разрешающего школам и муниципалитетам вводить локальный запрет на религиозную одежду. Официальный отзыв кабмина есть в распоряжении ТАСС.
«Законопроект нуждается в существенной доработке», — говорится в документе.
Законопроект был внесен вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Инициатива предполагает, что образовательные организации смогут устанавливать локальный запрет на ношение религиозной одежды или символики. А муниципальные или региональные депутаты смогут вводить местный запрет на ношение в государственных организациях, общественных местах религиозной и иной одежды, полностью или частично скрывающей лицо.
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