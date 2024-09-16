Индия не намерена присоединяться к санкциям США против российских СМИ — The Hindu

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Индии не намерено присоединяться к возобновившимся атакам Вашингтона на российские СМИ. Об этом сообщила газета The Hindu со ссылкой на дипломатические источники, комментируя заявления руководства Госдепартамента США с обвинениями в адрес медиагруппы RT.

По сведениям издания, власти Индии официально не отреагировали на призыв США к другим странам присоединиться к акциям против российских СМИ в рамках так называемой совместной дипломатической кампании.

Министерство иностранных дел Индии также публично не высказывалось по этому поводу. Однако в частных беседах индийские дипломаты заявили, что страна не придерживается односторонних санкций, которые не вводятся ООН, и продолжит проводить независимую внешнюю политику, сообщает The Hindu. Как заявил изданию индийский дипломатический источник, этот вопрос «не имеет никакого отношения к Индии».

Бывший первый замглавы индийского МИД, экс-посол Индии в Москве, эксперт в области международных отношений Канвал Сибал заявил газете, что этот шаг США «будет расценен глобальным Югом как двойные стандарты». «Индия, очевидно, не будет реагировать на такое американское давление», — сказал он.