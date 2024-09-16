0
0
0
НОВОСТИ

Индия не намерена присоединяться к санкциям США против российских СМИ — The Hindu

12:05 16.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Индии не намерено присоединяться к возобновившимся атакам Вашингтона на российские СМИ. Об этом сообщила газета The Hindu со ссылкой на дипломатические источники, комментируя заявления руководства Госдепартамента США с обвинениями в адрес медиагруппы RT.

По сведениям издания, власти Индии официально не отреагировали на призыв США к другим странам присоединиться к акциям против российских СМИ в рамках так называемой совместной дипломатической кампании.

Министерство иностранных дел Индии также публично не высказывалось по этому поводу. Однако в частных беседах индийские дипломаты заявили, что страна не придерживается односторонних санкций, которые не вводятся ООН, и продолжит проводить независимую внешнюю политику, сообщает The Hindu. Как заявил изданию индийский дипломатический источник, этот вопрос «не имеет никакого отношения к Индии».

Бывший первый замглавы индийского МИД, экс-посол Индии в Москве, эксперт в области международных отношений Канвал Сибал заявил газете, что этот шаг США «будет расценен глобальным Югом как двойные стандарты». «Индия, очевидно, не будет реагировать на такое американское давление», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 16.09.2024
Треть россиян отказались от летнего отдыха в 2024 году — исследование
0
27
11:32 16.09.2024
Маск обратил внимание, что покушаются на Трампа, а не на Харрис
0
107
11:20 16.09.2024
Дела о халатности и организации убийства возбуждены после нападения школьника в Челябинске
0
127
11:05 16.09.2024
Взрыв произошел в центре Кельна
0
152
11:00 16.09.2024
Выходец одной из стран СНГ, готовивший теракты, задержан в Ростовской области
0
147
10:32 16.09.2024
Медведев предположил, что подозреваемый в покушении на Трампа мог быть нанят Киевом
0
193
10:20 16.09.2024
Боррель не исключил изменений в отношениях с Россией после окончания конфликта на Украине
0
222
10:05 16.09.2024
Киев готовит инсценировку якобы «российского ракетного удара» по детскому учреждению — СВР
0
218
10:04 16.09.2024
Экспедиция «Роснефти» исследует гнездовья птиц в дельте Енисея
0
202
10:00 16.09.2024
Кабмин РФ не поддержал законопроект о локальных запретах на хиджабы
0
224

Возврат к списку