У Ирана есть гиперзвуковые ракеты, но он не поставлял их йеменским хуситам — президент

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран имеет в арсеналах гиперзвуковые ракеты, однако не передавал их хуситам из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах». Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в ходе первой после вступления в должность пресс-конференции с участием иранских и иностранных журналистов. Трансляцию мероприятия вел телеканал IRIB.

«У Ирана есть эти [гиперзвуковые] ракеты, но не того типа, что применяли [хуситы]. Иран ракеты не поставлял», — сказал президент.