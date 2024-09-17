Вертолет Robinson пропал в болотистой труднодоступной местности Амурской области
09:20 17.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предполагаемое место пропажи вертолета Robinson R66, пропавшего 16 сентября в Амурской области, находится в болотистой труднодоступной местности. Об этом ТАСС сообщили в ЕДДС округа.
«Вертолет [со спасателями] уже вылетел. Там болотистая труднодоступная местность, где аварийный маяк сработал. Это территория возле поселков Кировский и Береговой», — сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 09:05 17.09.2024
- В РФ объем выданных потребительских кредитов за месяц сократился почти на 10%
- 09:00 17.09.2024
- Силы ПВО за ночь сбили 15 БПЛА над Брянской и один над Курской областями
- 22:40 16.09.2024
- Авиация коалиции США семь раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии
- 22:00 16.09.2024
- Южная Корея намерена сократить импорт урана из России
- 21:20 16.09.2024
- Представители ООН могут посетить Курскую область только с разрешения властей РФ — Дюжаррик
- 20:40 16.09.2024
- В ВСУ признали, что подозреваемый в покушении на Трампа связывался с ними — CNN
- 20:00 16.09.2024
- Министр обороны Израиля заявил, что проблему «Хезболлах» придется решать военным путем
- 19:20 16.09.2024
- У стран НАТО пока нет консенсуса по приглашению Украины в альянс — Столтенберг
- 18:40 16.09.2024
- Покушения на Трампа говорят о тенденции к насилию в американской политике — CNN
- 18:00 16.09.2024
- Поддержка Киева «столько, сколько потребуется», не соответствует реальности конфликта — WP
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать