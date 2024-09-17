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Вертолет Robinson пропал в болотистой труднодоступной местности Амурской области

09:20 17.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предполагаемое место пропажи вертолета Robinson R66, пропавшего 16 сентября в Амурской области, находится в болотистой труднодоступной местности. Об этом ТАСС сообщили в ЕДДС округа.

«Вертолет [со спасателями] уже вылетел. Там болотистая труднодоступная местность, где аварийный маяк сработал. Это территория возле поселков Кировский и Береговой», — сказал собеседник агентства.

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