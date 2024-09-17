Израиль может начать войну с «Хезболлах» в Ливане в течение 6 недель — СМИ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Израиля может начать полномасштабную военную операцию против шиитского движения «Хезболлах» в Ливане в течение 6 недель. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета The Jerusalem Post.

«В итоге начинает играть роль фактор зимы. Источники заявили Post, что если пройдет более 4-6 недель без операции, то ее проведение будет невозможным или значительно более сложным до весны 2025 года», — пишет издание. Собеседники газеты указали, что погодные условия в горных районах Ливана зимой являются намного более жесткими и сложными по сравнению с теми, с которыми Армия обороны Израиля столкнулась в пустынях Газы.

Перенос крупномасштабных военных действий на более поздний срок приведет к тому, что эвакуированным из приграничных северных районов 60 тыс. израильтян придется провести еще 6 месяцев вне своих домов, что становится все более непопулярной мерой в Израиле.

Кроме того, уверенности политическому руководству Израиля по поводу военной операции против «Хезболлах» придал успешный срыв ракетной атаки движения 25 августа этого года, когда несколько тысяч снарядов были уничтожены на земле еще до запуска. Это привело к пересмотру оценки о возможных потерях в результате начала наземной операции против Ливана: первоначально считалось, что в случае войны «Хезболлах» запустит по Израилю десятки тысяч ракет, что приведет к гибели около 5-10 тыс. израильтян.

«Ничто из этого не означает, что более широкая война с „Хезболлах“ является предопределенной. Это по-прежнему будет рискованным предложением для Израиля, „Хезболлах“, а также для спонсоров этих сторон — США и Ирана», — подчеркивает издание.