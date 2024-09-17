Депутаты Мосгордумы восьмого созыва принесли присягу

14:24

В Мосгордуме состоялась торжественная церемония принесения новоизбранными депутатами присяги. Парламентариев поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. «Вы достойно прошли все этапы выборной кампании, - заявил градоначальник. - Встречались с огромным количеством москвичей. Получили тысячи наказов. Вы про них не забудете».

Мэр назвал одной из особенностей состоявшихся 6-8 сентября выборов беспрецедентную явку, которая практически в два раза превышала явку на выборы в Мосгордуму предыдущего созыва. Напомним, в выборах депутатов участвовали 3, 1 млн горожан, явка составила 40,37%. «Это означает, что за ваши мандаты проголосовало гораздо больше москвичей, чем в предыдущие годы. Это дополнительная ответственность перед москвичами, перед теми, кто вас избирал, перед теми, кто пришел на выборы», – полагает глава города.

Депутаты при вступлении в должность принесли присягу, поклявшись соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы, устав и законы Москвы, а также честно и добросовестно исполнять возложенные на них обязанности, служить процветанию мегаполиса и благополучию москвичей. Каждый парламентарий получил от председателя Московской городской избирательной комиссии Ольги Кирилловой удостоверение и нагрудный знак.

В восьмом созыве Мосгордумы среди 45 депутатов - 39 представителей «Единой России», два самовыдвиженца, три представителя КПРФ и по одному представителю от партий «Новые люди» и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».