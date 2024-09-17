Союзники Киева обсуждают возможное прекращение конфликта на Украине — Bloomberg

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые союзники Киева начали обсуждать, как может завершиться конфликт на Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, союзники Украины начали всерьез обсуждать сценарии, как может выглядеть завершение конфликта путем переговоров и возможные пути к этому. При этом утверждается, что любое решение о переговорах будет принято исключительно Киевом и никто не оказывает давления на президента Украины Владимира Зеленского.

Bloomberg подчеркивает, что на фоне продолжающегося конфликта и отсутствия значительных изменений на поле боя некоторые западные официальные лица начали рассматривать возможности использования дипломатии для прорыва тупика. Между тем, как отмечается, процесс также вызывает опасения в ряде западных столиц, что эти усилия могут привести к принуждению Киева к преждевременному прекращению огня. Однако в статье агентства не указывается, о каких западных странах и каких союзниках Киева идет речь.