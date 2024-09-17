Союзники Киева обсуждают возможное прекращение конфликта на Украине — Bloomberg
17:40 17.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Некоторые союзники Киева начали обсуждать, как может завершиться конфликт на Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, союзники Украины начали всерьез обсуждать сценарии, как может выглядеть завершение конфликта путем переговоров и возможные пути к этому. При этом утверждается, что любое решение о переговорах будет принято исключительно Киевом и никто не оказывает давления на президента Украины Владимира Зеленского.
Bloomberg подчеркивает, что на фоне продолжающегося конфликта и отсутствия значительных изменений на поле боя некоторые западные официальные лица начали рассматривать возможности использования дипломатии для прорыва тупика. Между тем, как отмечается, процесс также вызывает опасения в ряде западных столиц, что эти усилия могут привести к принуждению Киева к преждевременному прекращению огня. Однако в статье агентства не указывается, о каких западных странах и каких союзниках Киева идет речь.
НОВОСТИ
- 18:20 17.09.2024
- Главы МИД трех стран ЕС заявили о необходимости перевооружения Молдавии
- 17:12 17.09.2024
- Грузия не могла говорить правду о том, что войну 2008 года начал Саакашвили — премьер
- 17:00 17.09.2024
- Запрет на вылов воблы в России продолжит действовать в 2025 г. — Шестаков
- 16:58 17.09.2024
- Сбер покажет свои инновации на Чемпионате высоких технологий
- 16:32 17.09.2024
- Большинство немцев против передачи Киеву оружия для ударов вглубь РФ — опрос
- 16:12 17.09.2024
- Украинское руководство назначено извне, как и Саакашвили в 2003 году — премьер Грузии
- 16:00 17.09.2024
- ВСУ за сутки потеряли до 400 военных и 19 единиц бронетехники на курском направлении
- 15:32 17.09.2024
- Минобрнауки поддержало идею ввести в экзамен для мигрантов по русскому языку устную часть
- 15:12 17.09.2024
- Дума избрала Абрамченко на должность вице-спикера палаты парламента
- 15:00 17.09.2024
- Медведев напомнил врагам России о судьбе Бандеры и неотвратимости наказания
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать