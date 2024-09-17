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Президент Финляндии: Если разразится война, мы можем сразу же призвать на службу 280 тыс. человек

21:02 17.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что в случае конфликта страна немедленно призовет на военную службу 280 тыс. человек.

«Если разразится война, мы можем сразу же призвать на службу 280 тыс. человек. Наши ВВС, ВМС и сухопутные силы являются одними из самых сильных в НАТО», — сказал Стубб в интервью газете Die Welt.

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