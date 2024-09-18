ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК Украины

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, аэродромную инфраструктуру и цех сборки беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Украины, аэродромная инфраструктура, цех сборки беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах», — говорится в сообщении.