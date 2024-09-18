РФ не согласна с Пашиняном, ОДКБ не угрожает Армении — Песков
15:00 18.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва не согласна с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в его оценке ОДКБ, эта организация не несет угрозы Армении, заявил журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Речь идет о вопросах, которые относятся к области суверенных прав Армении: Армения сама выбирает стратегические, тактические пути развития, но вместе с тем, конечно, мы должны категорически не согласиться с господином Пашиняном», — указал представитель Кремля. «От ОДКБ не может и не исходит никакой опасности, никакой угрозы для суверенитета Армении, наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов», — подчеркнул Песков.
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