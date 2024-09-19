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Юань 10 месяцев занимает четвертое место по популярности в международных расчетах — SWIFT

10:32 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайский юань в августе десятый месяц подряд занимает четвертое место в международных расчетах, уступая только доллару США, евро и британскому фунту, следует из данных расчетной системы SWIFT, которые проанализировал ТАСС.

По итогам августа доля юаня в расчетах через международную систему SWIFT составила 4,69%, несколько снизившись с рекордных уровней июля в 4,74%.

Китайская валюта десятый месяц уступает только доллару с долей 49,07%, евро с 21,58% и фунту с 6,5%.

В торговой сфере китайская валюта имеет долю рынка в 5,95% и уступает лишь доллару, третий месяц подряд опережая евро.

Доля юаня в расчетах через международную систему SWIFT в марте достигла исторического рекорда в 4,69%. До этого самой высокой доля китайской валюты в расчетах через SWIFT была зафиксирована в ноябре 2023 года, тогда она поднялась до 4,61%.

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