Сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА
11:32 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная России переместилась с 33-го на 34-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В сентябре сборная России принимала участие в товарищеском турнире в Ханое. В первом матче россияне одержали разгромную победу над командой Вьетнама (3:0), однако вторую игру с командой Таиланда отменили из-за супертайфуна «Яги». На счету сборной России теперь 1 508 очков.
Лидером рейтинга по-прежнему остается сборная Аргентины (1 889). В тройку лучших также входят команды Франции (1 851) и Испании (1 836).
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