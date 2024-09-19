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НОВОСТИ

Силы ПВО РФ за сутки сбили 41 украинский беспилотник

14:00 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 41 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбит 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

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