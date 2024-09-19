ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли почти 15 тыс. человек
16:32 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская сторона за время боевых действий на курском направлении потеряла более 14 950 военнослужащих и 122 танка. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14 950 военнослужащих, 122 танка, 52 боевые машины пехоты, 93 бронетранспортера, 768 боевых бронированных машин, 464 автомобиля, 109 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 7 HIMARS и 6 MLRS производства США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 4 транспортно-заряжающие машины, 28 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 14 единиц инженерной техники, из них 8 инженерных машин разграждения и 1 установка разминирования УР-77», — говорится в сообщении ведомства.
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